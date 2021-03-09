В Щекино на пожаре в многоквартирном доме пострадали несколько человек Фото: материалы пресс-служб

9 марта в 2:27 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Щекино, ул. Промышленная.

На место происшествия оперативно выехали четыре пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пожар тушили чуть менее десяти минут, однако пострадавших избежать не удалось. В результате происшествия в комнате размером 4x5 м сгорел диван, закоптились стены и потолок по всей площади комнаты.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 5 единиц техники.

Причину возгорания выясняют.