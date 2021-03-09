Прогноз погоды в Туле: до выходных будем мерзнуть Фото: Алексей ФОКИН

По прогнозам синоптиков, приход весны в регион задерживается. Дневная температура до самых выходных будет сродне сегодняшней — столбики термометров не поднимутся выше отметки в минус 7-10 градусов. Ночью же ожидается до минус 20 градусов.

Самой холодной станет грядущая ночь на среду, 10 марта. Температура воздуха не поднимется выше минус 26. При этом существенных осадков не ожидается.

Долгожданное весеннее тепло придет вместе с выходными. Уже в новь на субботу потеплеет почти до нуля градусов, а с воскресенья температура станет даже положительной. Но вместе с потеплением придут и осадки в виде мокрого снега и дождя.