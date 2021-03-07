Использовать маткапитал в России стало проще Фото: Алексей ФОКИН

Россияне, получившие сертификат на материнский капитал, смогут воспользоваться им в облегченном порядке, если на него планируют улучшить жилье. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В частности, это коснется компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ - достаточно будет только выписки из Росреестра, подтверждающей право собственности на дом и участок.

Напомним, что с 15 апреля 2020 года матерям не нужно оформлять заявление на получение маткапитала - сертификат приходит им автоматически в личный кабинет на сайте госуслуг.