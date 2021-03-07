Молодых туляков приглашают принять участие в конкурсе «Моя семейная реликвия»

Фото с сайта конкурса

Тульскую молодежь приглашают на конкурс «Моя семейная реликвия». В нем могут участвовать школьники и молодые люди от 7 до 30 лет включительно.

Работы рассматриваются в четырех возрастных категориях:

- младшая школьная группа (от 7 до 12 лет);

- старшая школьная группа (от 13 до 17 лет);

- молодежная группа (от 18 до 30 лет);

- группа детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья (от 7 до 30 лет).

Для участия необходимо подать до 5 апреля 2021 года:

- сочинение, рассказ или эссе (не более 6 страниц) о семейных реликвиях близких и дальних родственников, известных исторических личностей, знакомых и других граждан, в чьих семьях передаются из поколения в поколение семейные и родовые реликвии, духовные ценности и традиции;

- мультимедийную презентацию и/или видеофильм (до 20 слайдов или 5 минут для видеофильма).

Отправить работу можно лично на бумажном или электронном носителе по адресу г. Тула, ул. Пузакова, д. 78/1, каб. 6 или же по электронной почте: gou.dpoto.tcgpcdpm@tularegion.ru (с пометкой «Конкурс «Моя семейная реликвия»).

Итоги регионального конкурса подведут с 6 по 25 апреля 2021 года. Победители получат сертификаты участников финала, а руководители этих работ - благодарственные письма. Также конкурсные работы победителей отправят на Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия».

Работы, победившие во Всероссийском конкурсе, будут представлены на выставке семейных реликвий в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

С полным положением конкурса можно ознакомиться здесь.