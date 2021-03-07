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Куда обращаться тулякам в случае непредвиденной ситуации

В городе дежурят представители администрации
Елена Иргиз
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Куда обращаться тулякам в случае непредвиденной ситуации

Куда обращаться тулякам в случае непредвиденной ситуации

Фото: Алексей ФОКИН

В праздничные выходные в Туле дежурят представители администрации на случай чрезвычайных ситуаций.

Сегодня, 7 марта, за порядком в городе следит Королев Владимир Анатольевич, заместитель начальника управления экономического развития администрации города Тулы.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного городского телефона).