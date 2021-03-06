В Тульской области лже-соцработники украли у пенсионера 2 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

Число жертв преступников, приходящих в дом под видом представителей социальных служб, в регионе не уменьшается.

Так, вчера, 5 марта, 90-летнему туляку домой пришла неизвестная женщина и долго разговаривала с ним о социальной помощи. Когда гостья ушла, пенсионер обнаружил пропажу 2 миллионов рублей из квартиры.

Также и у 93-летней жительницы Щекина такие же «соцработники» предложили помочь переписать номера купюр, а в итоге украли 45 тысяч рублей.

Полиция напоминает тулякам быть бдительными, не пускать незнакомых людей в дом и советоваться с родственниками и знакомыми, прежде чем согласиться на так называемые «социальные услуги».