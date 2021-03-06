С 1 апреля туляки старше 65 лет снова могут выйти на работу в офисы Фото: Алексей ФОКИН

С 1 апреля туляки старше 65 лет снова могут выйти на работу в офисы: удаленная работа для них останется в качестве рекомендации. Такое постановление опубликовало вчера, 5 марта, правительство России на официальном портале правовой информации.

Также теперь пожилые жители Тулы и области не должны будут обязательно оформлять электронные больничные. Обязательный домашний режим остается только рекомендацией и на усмотрение работодателя.