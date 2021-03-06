Тульский экзотариум приглашает на яркие семейные выходные с 6 по 8 марта Фото: материалы пресс-служб

Тульский экзотариум приглашает на яркие семейные выходные с 6 по 8 марта. Среди них - мастер-классы и мини-экскурсии.

Так, 6, 7 и 8 марта в 15:00 жителей и гостей Тулы приглашают на интерактивное занятие «Раскрываем тайны снега». На нем участники узнают интересные факты о снеге, выяснят опытным путем его свойства и даже попробуют сделать искусственный снег.

Занятия проводятся в группах по 5 человек, стоимость посещения одной группы - 400 рублей. Запись по телефону: (4872)77-01-18, доб.2, доб.4.

8 марта в здании в парке Белоусова в 12:00, 14:00 и 16:00 пройдут праздничные мини-экскурсии Разные мамы». Кто является самой заботливой мамой среди рептилий, какая из птиц на экспозиции зоопарка «уходит в декретный отпуск» по уходу за детьми? Экскурсоводы расскажут о заботливых мамах среди обитателей в зоопарке.

Экскурсия бесплатна, оплачивается только входной билет.

Среди них - мастер-классы и мини-экскурсии Фото: материалы пресс-служб

Наконец с 6 по 8 марта в старом здании на улице Октябрьской будет проходить выставка «Фантазии в ракушках».Посетители выставки смогут увидеть красивейшие раковины, сотворенные разнообразными моллюсками, жившими в разных концах света, узнать о том, какие невероятные изделия люди изготавливают из этих ценнейших даров моря, в том числе предметы интерьера, элементы одежды и многое другое.

А в 12.00 и в 15.00 гостям экзотариума предоставится чудесная возможность не только осмотреть выставку, но и поучаствовать в интерактивной экскурсии "Дом, который построил моллюск", на которой раскрыть все тайны хозяев ракушек, узнать об устройстве ракушек и создать своими руками самого головастого моллюска - осьминога из мохнатой проволоки.