Кто проследит за порядком в Туле 6 марта Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле организовано дежурство городской администрации.

Так, сегодня, 6 марта, за порядком в городе проследит Щербаков Максим Александрович, начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного телефона).