В Одоеве судят мужчину, несколько раз наехавшего на автомобиле на свою жену

В Одоеве судят мужчину, несколько раз наехавшего на автомобиле на свою жену. Очередное заседание временно отложено.

Напомним, что 28 октября 2020 года в селе Воскресенское Дубенского района обвиняемый ехал пьяным на машине. Около одного из магазинов с продуктами он увидел свою жену, с которой ранее поссорился. Женщина отругала мужа за то, что он находится пьяный за рулем. В ответ подсудимый несколько раз наехал на супругу на машине. Подумав, что добился своего и женщина мертва, он скрылся с места преступления.

Сейчас обвиняемый находится под арестом. Суд допросил потерпевшую, получившую тяжелые травмы и двоих свидетелей. Следующее заседание состоится 10 марта в Одоевском районном суде. За такое преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.