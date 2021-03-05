Тульский футбольный клуб устраивает настоящую вечеринку перед игрой «Арсенал» - «Локомотив» Фото: Алексей ФОКИН

Футбольный клуб «Арсенал» в Международный женский день устраивает фан-встречу перед матчем «Арсенал» - «Локомотив». Она пройдет у красно-желтого мяча, начнется в 12:30.

Ни одна болельщица не уйдет с праздника без подарков. Праздничное настроение в фан-зоне будут создавать диджеи радио Record. Зарядиться позитивом и потанцевать можно будет рядом со сценой, на которой выступит группа «Индиго». Драйва и зрелищности добавят зажигательные танцы группы поддержки.

Кроме того, болельщикам обещают выступление специального гостя, чье имя пока таинственно остается в секрете.