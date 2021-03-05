Тулячку осудили на 6 лет колонии за смертельные побои, нанесенные знакомому Фото: Алексей ФОКИН

В июне 2019 года пьяная тулячка находилась в баре на Металлургов со своим знакомым. Они поссорились, и женщина начала бить знакомого сначала ладонями, а потом тупым предметом по голове и туловищу.

Конфликт продолжился на улице, где женщина била знакомого в туловищу. От ударов он упал и ударился затылком, видимо, об асфальт или бордюр. От полученных трав мужчина скончался на следующий день.

34-летнюю женщину приговорили к шести годам колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.