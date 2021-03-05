Тулячка попалась на уловки мошенников и набрала кредитов, чтобы перевести им деньги Фото: Алексей ФОКИН

63-летнюю тулячку телефонные мошенники несколько месяцев обманывали и выманивали у нее деньги. Они звонили ей с разных номеров, представлялись работниками различных структур и говорили, что с ее счета якобы списали деньги мнимые мошенники. При этом женщину просили не только направить деньги со своего собственного счёта на «защищённый», но и брать кредиты, чтобы выявить якобы совершаемые преступные деяния.

В итоге женщина набрала кредитов и перевела мошенникам более трех миллионов рублей. Во время одного из звонков злоумышленников, представившихся работниками государственных органов, тулячка всё-таки решила самостоятельно перезвонить на номер, высветившийся на дисплее мобильного телефона. Собеседник, именем которого ранее и представлялись звонившие, рассказал, что никогда не общался с женщиной и не требовал от неё совершать каких-либо финансовых операций.

Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. Будьте бдительны! Не вступайте в диалог с неизвестными, если они вам кажутся подозрительными. В таких ситуациях лучше сразу кладите трубку. И обязательно предупредите о мошенниках своих пожилых родственников!