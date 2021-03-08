В филиале Исторического музея в Туле 13 марта отпразднуют Масленицу Фото: материалы пресс-служб

Масленица – любимый народный праздник с древней историей и своими традициями. Филиал Исторического музея в Туле приглашает принять участие в масленичных гуляниях, которые пройдут 13 и 14 марта. Праздничные мероприятия будут организованы в здании филиала, Музейном дворе и на Музейной площади со стороны Казанской набережной.

В масленичную субботу, 13 марта, театральная детская студия «Домашний театр» (г. Москва) разыграет в музее историю о рыцаре, принцессе и драконе. В основу сюжета романтической баллады легла повесть «Чудо Георгия о змие», памятник древнерусской литературы. Куклы героев спектакля созданы на основе гравюр Манесского кодекса.

Профессиональные актеры на мастер-классе будут разучивать с посетителями строфы из старинной баллады о рыцаре, принцессе и драконе, изучать традиции средневековой Европы. По окончании мастер-класса все станут участниками спектакля и сыграют вместе с артистами средневековый кукольно-драматический спектакль.