В Тульской области водитель нарушил ПДД и спровоцировал аварию Фото: материалы пресс-служб

4 марта в 11:15 по улице Карла Маркса в Белеве мужчина, управляя автомобилем «Lada Largus», при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Opel Мokka».

За рулем второй машины была женщина. В ДТП она получила различные травмы, но после оказания медицинской помощи ее отпустили.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!