Маньяк-рецидивист из Тульской области приговорен к пожизненному заключению за убийство школьницы

Маньяк-рецидивист из Тульской области, жестоко убивший школьницу, приговорен к пожизненному заключению Фото: Алексей ФОКИН

Трагедия произошла в июне 2020 года. Ранее судимый мужчина похитил 13-летнюю девочку от местного дома культуры и отвел в лес. Там он жестоко избил ее и совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера. Далее он нанес девочке множественные удары ножом, от которых она скончалась. Через три дня поисков ребенка нашли в лесополосе.

Маньяка осудили сразу по шести статьям: два изнасилования, опасность заражения ВИЧ-инфекцией, совершении иных действий сексуального характера, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве с особой жестокостью. Теперь в колонии особого режима он останется до конца жизни.