На Набережной Дрейера в Туле кто-то проявил чудеса парковки: автомобиль практически окунулся в реку

Фото: сообщество в социальной сети "ЧП Тула"

На Набережной Дрейера в Туле очевидцы заметили оригинальный способ припарковаться. На фото видно, что автомобиль сполз к Упе, практически окунувшись в нее.

Каким образом у автомобилиста получилось так искусно припарковаться — вопрос. Однако выглядит это довольно опасно. Комментаторы предполагают, что водитель перепутал переднюю и заднюю передачи.

Также пользователи социальной сети шутят, что получится довольно забавно, если «освободившееся» место кто-то вдруг займет.