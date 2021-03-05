5 марта Тульский областной суд вынесет приговор маньяку, убившему школьницу из поселка Бородинский Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня Тульским областным судом будет вынесен приговор жестокому маньяку, который изнасиловал и убил школьницу из поселка Бородинский Киреевского района. Трагедия случилось летом прошлого года. Девочка пропала, а спустя три дня ее тело обнаружили в лесополосе.

Уже на следующий день задержали 38-летнего неоднократно судимого мужчину, местного жителя. Предположительно, он похитил школьницу, жестко ее избил и изнасиловал, после чего зарезал, желая скрыть следы преступления.

Кроме того, стало известно, что ребенок стал не единственной жертвой убийцы. Он изнасиловал знакомую, когда вышел из очередного заключения. Видимо, маньяк ее запугал, поэтому та обращаться в полицию не стала. Всего бывшему зэку вменяют в вину шесть преступлений, в числе которых «Заражение ВИЧ-инфекцией». Ему грозит пожизненное заключение.