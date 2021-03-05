В Тулу опять пришло похолодание: 5 марта температура опустилась до -6 Фото: Алексей ФОКИН

Зима не торопится сдавать свои права. Заморозки снова нагрянули в тульский регион.

5 марта температура опустится до -7. В самый нежный весенний праздник Международный женский день столица региона тоже будет замерзать: 8 марта ожидается до -8.

Однако сегодня, 5 марта, в Тулу вместе с морозом пришло и настоящее весенне солнце. Температура в городе сегодня от -3 до -10 в ночные часы. Атмосферное давление 739-742 мм рт.ст. Влажность воздуха 82-86%.

Примерно такая же погода сохранится в Туле всю неделю, так что убирать зимние вещи пока не торопитесь.