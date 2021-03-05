В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту ампутации кисти мужчиной на производстве Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, накануне, 4 марта находясь в цеху по производству сухих смесей одного из предприятий в Новомосковске, потерпевший работал на открытом смесителе. В процессе работы правая рука мужчины попала в шнековый механизм. В результате происшествия произошла частичная ампутация руки на уровне кисти. Сотрудники предприятия вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала мужчину в лечебное учреждение.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изымается кадровая и производственная документация. Расследование уголовного дела продолжается.