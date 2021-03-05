В академии тульского футбольного «Арсенала» состоялся новый выпуск Фото: материалы пресс-служб

Выпускники очень хорошо провели два последних сезона. Так, в 2019 году юные футболисты стали победителями первенства Тульской области и взяли «бронзу» финального турнира первенства России среди команд спортивных школ ЦФО. В прошлом году команда под руководством Леонида Боева, Александра Везденецкого и Алексея Соловьева завоевали Кубок федерации Тульской области среди мужских команд.

Сразу семь футболистов из команды 2003 года рождения перешли в молодежный состав «Арсенала». При этом Егор Тузиков, Ансор Хабибов и Ильяс Майсиев подписали с дублем главной команды контракты и уже выступают на чемпионате. Максим Зотов, Павел Соловьев, Дмитрий Некрасов, Илья Теркин пока участвуют в тренировочных занятиях.