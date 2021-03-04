В Тульской области подозреваемого в краже поймали благодаря его бывшей возлюбленной Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег с ее карты: украли 18 тысяч рублей. Полицейские предположили, что к краже может быть причастен сожитель девушки. Далее эта версия подтвердилась, потому что мужчина перестал появляться по месту проживания и выходить на связь.

Поймать злоумышленника решили оригинальным образом: полицейские связались с его бывшей возлюбленной и попросили ее назначить мужчине свидание. Метод оказался действенным.

Однако на свидание с ним пришла не девушка, а оперативники. 6-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел МВД для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ.