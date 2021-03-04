Сегодня, 4 марта, исполнилось 93 года со дня рождения выдающегося тульского конструктора Василия Грязева Фото: соцсети

Выпускник ТулГУ, впоследствии стал его Почётным доктором, академик РАРАН, доктором технических наук, профессором. Василий Петрович внес огромный вклад в развитие вооружения на Тульской земле.

В этот день у первого учебного корпуса Тульского государственного университета, в котором располагается Институт высокоточных систем, носящий имя нашего знаменитого земляка, состоялся митинг его памяти.

В этот же день учащиеся Центра образования № 58 «Поколение будущего» возложили цветы к Стеле на улице конструктора Грязева.

Легли цветы и к бюсту выдающегося конструктора на Аллее славы знаменитых оружейников перед Тульским государственным музеем оружия.