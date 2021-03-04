8 марта в Туле временно ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча Фото: Алексей ФОКИН

Матч «Арсенал» (Тула) - «Локомотив» (Москва) состоится 8 марта в 14:00 на стадионе «Арсенал».

По закону в этом случае на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Администрация Тулы просит магазины и другие хозяйственные субъекты заблаговременно предупреждать покупателей о данной мере, которая пройдет в период спортивного массового мероприятия 8 марта 2021 года с 12:00 до 19:00.