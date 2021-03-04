В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за возможной гололедицы на дорогах Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 21:00 04 марта до 21:00 05 марта 2021 года на дорогах Тульской области местами ожидается гололедица.

МЧС по тульской области рекомендует при гололедице водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.

Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.