В Тульской области из-за выезда на «встречку» произошло ДТП с двумя пострадавшими

В Тульской области из-за выезда на «встречку» произошло ДТП Фото: материалы пресс-служб

3 марта в 19:15 на улице Молодежная в Новомосковске молодой человек, управляя автомобилем «Daewoo Nexia», по предварительной информации, выехал на «встречку» и там столкнулся с «Hyundai IX35». За рулем последнего была женщина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Daewoo» и его несовершеннолетний пассажир.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!