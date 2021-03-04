На Волкова в Туле пьяный водитель иномарки спровоцировал ДТП Фото: материалы пресс-служб

3 марта в 07:10 на пересечении улиц Кутузова – Волкова, города Тула, сильно пьяный мужчина, лишенный права управления автомобилем, на «Land Rover Discovery 3» столкнулся с отечественным «ВАЗ 21099». За рулем последнего был молодой человек 20-ти лет.

В результате ДТП оба водителя пострадали, но были отпущены после оказания медицинской помощи, госпитализация не потребовалась.

Ранее водитель иномарки уже был привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ и лишен права управления транспортными средствами. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.