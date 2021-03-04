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Под Тулой насмерть сбили пешехода, который шел вечером по самому центру проезжей части

Пешеход двигался в темной одежде по неосвещенному участку дороги
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Под Тулой насмерть сбили пешехода, который шел вечером по середине проезжей части

Под Тулой насмерть сбили пешехода, который шел вечером по середине проезжей части

Фото: материалы пресс-служб

3 марта в 21:00 на 23-ем километре автодороги «Железня – Алексин» Алексинского района произошло странное и жуткое ДТП. Водитель на «Peugeot Boxer» сбил пешехода, одиноко идущего по темной дороге в попутном направлении с машинами. Мужчина шел прямо по середине проезжей части в темной одежде и без единого светоотражателя.

Водитель, очевидно, не ожидая такого, не успел затормозить. Вероятно, он даже не разглядел в темноте фигуру человека без всяческих опознавательных знаков.

Пешеход от полученных травм скончался. Его личность пока неизвестна.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают: обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, ведь в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода и затормозить.

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