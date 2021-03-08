14 марта в Ясной Поляне проводят зиму и отметят окончание Масленой недели Фото: Алексей ФОКИН

14 марта 2021 года на площадке перед Домом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) состоится праздник проводов зимы, приуроченный к окончанию Масленой недели. Гостей праздника ждет театрализованное представление и концертная программа, подготовленные воспитанниками театральной студии «Бенефис», вокальной студии «Карусель» и театра танца «Элегия». Прозвучат песни, посвященные весне, а также будет показана хореографическая композиция «Весну звали».

Все гости смогут принять участие в подвижных играх на свежем воздухе, а также традиционной масленичной забаве – сжигании соломенного чучела Масленицы. В финале праздника артисты пригласят гостей в общий хоровод и предложат блины с горячим чаем.

Начнется мероприятие в 13:00. Вход на него свободный.