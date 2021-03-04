Тульская Госавтоинспекция просит горожан сообщать о ямах на дрогах Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

Природа постепенно просыпается от зимней спячки. С наступлением весны начинает таять выпавший снег, которого в этом году было очень много.

Конечно, оттепель не проходит бесследно и для тульских дорог. На них образуются ямы и выбоины, которые важно вовремя залатать.

В связи с этим тульская Госавтоинспекция просит горожан сообщать о дырах в асфальтовом покрытии, если они их заметят. Фото и сообщение о проблеме можно направить в мессенджер по телефону 8 999 347 05 98. В сообщении укажите участок автодороги, наименование населенного пункта и улицы.