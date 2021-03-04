Росгвардейцы задержали очередного дебошира в тульском кафе Фото: Алексей ФОКИН

На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из кафе. На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Охранник кафе пояснил, что один из посетителей ведет себя вызывающе, вступает в словесный конфликт с другими посетителями. На требование сотрудников Росгвардии прекратить дебоширить мужчина отреагировал нецензурной бранью.

В итоге 34-летний житель Москвы был задержан, его передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Теперь по данному факту проводится проверка.