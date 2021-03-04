Жительницу Тульской области могли не пустить отдыхать из-за долга, поэтому она решила его выплатить Фото: Алексей ФОКИН

Жительница города Узловой накопила перед образовательным учреждением долг в 50 тысяч рублей, который не очень торопилась отдавать.

Однако, когда это поставило под угрозу ее приближающийся отпуск за границей, решила все-таки погасить долг. Напоминаем, что с имеющимися задолженностями гражданам из страны не выпускают.

На сегодняшний день в праве выезда за пределы Российской Федерации ограничено более 33 тысяч жителей Тульской области, имеющих непогашенные задолженности.