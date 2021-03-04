Громкое дело об обмене Центрального стадиона на трамвайное депо начали рассматривать в Туле Фото: Алексей ФОКИН

В качестве обвиняемой выступает заместитель председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города, которую обвиняют в превышении должностных полномочий.

Сама сделка об обмене земельных участков состоялась еще в 2014 году. В собственность города перешли Центральный стадион, восточная и западная трибуны, а также территория, где сейчас располагается футбольный манеж. В руки частника же отдали территорию бывшего трамвайного депо № 1 на улице Оборонной.

В результате, по мнению прокуратуры, когда депо выбыло из управления «Тулгорэлектротранса», предприятию пришлось арендовать площади. В итоге МКП потеряло более 61 млн 307 тысяч рублей.

В деле «всплывают» гораздо более громкие фамилии и числа руководителей города, профильных комитетов. По предварительной версии, все они так или иначе были в курсе сделки, а, следовательно, тоже несут ответственность за ее заключение.