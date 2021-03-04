Жительница Алексина получит на 8 марта самый дорогой подарок Фото: Алексей ФОКИН

Аналитики онлайн-ретейлеров в преддверии Международного женского дня собрали данные о том, какие подарки больше всего пользуются спросом в этом году.

Так, выяснилось, что традиционным спросом пользуются подарки, связанные с бьюти-индустрией: декоративная косметика, уходовые средства. В шесть раз выросли продажи духов и мягких игрушек. Кто-то заказал в подарок двухметрового музыкального медведя почти за 6 тысяч рублей.

Подарки активно начали заказывать уже 23 февраля, а апогея спрос достиг к 1 марта. Аналитики отмечают, что это еще не предел, спрос продолжает увеличиваться.

Самый дорогой подарок был заказан для девушки из Алексина. Это серьги из белого золота стоимостью 129 тысяч рублей.