Тульская Госавтоинспекция просит автомобилистов быть аккуратнее в условиях переменчивой погоды Фото: Алексей ФОКИН

Уважаемые автомобилисты, переменчивая погода, установившаяся в регионе, с повышением температуры в дневное время и понижением в ночное приводит к образованию наледи на проезжей части дороги.

Помните о необходимости соблюдения дистанции до впереди движущихся транспортных средств, не совершайте резких маневров, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством.

В связи с увеличением тормозного пути, заблаговременно сбрасывайте скорость перед пешеходными переходами во избежание экстренного торможения.