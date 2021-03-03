Тульская Госавтоинспекция просит автомобилистов быть аккуратнее в условиях переменчивой погоды
Фото: Алексей ФОКИН
Уважаемые автомобилисты, переменчивая погода, установившаяся в регионе, с повышением температуры в дневное время и понижением в ночное приводит к образованию наледи на проезжей части дороги.
Помните о необходимости соблюдения дистанции до впереди движущихся транспортных средств, не совершайте резких маневров, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством.
В связи с увеличением тормозного пути, заблаговременно сбрасывайте скорость перед пешеходными переходами во избежание экстренного торможения.