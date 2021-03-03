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«Ростелеком» организует тур главного трофея Чемпионата КХЛ по городам Центрального федерального округа

Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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«Ростелеком» организует тур главного трофея Чемпионата КХЛ по городам Центрального федерального округа

«Ростелеком» организует тур главного трофея Чемпионата КХЛ по городам Центрального федерального округа

В рамках партнерства «Ростелекома» и Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) дан старт ежегодному путешествию главного трофея Чемпионата КХЛ по городам России. На этот раз легендарный Кубок отправляется в Центральный федеральный округ.

3 марта увидеть знаменитый трофей и сделать снимок на его фоне смогли хоккейные болельщики в Москве: заветный Кубок экспонировался в бизнес-центре Comсity. В мероприятии приняли участие более 300 человек.

Из столицы Кубок отправится в Тулу, где будет выставлен в новом Ледовом дворце, открывшемся летом прошлого года. Все желающие 4 марта смогут сфотографироваться на его фоне и получить памятные подарки. Для юных тульских хоккеистов, которые также приглашены на мероприятие, будет проведен мастер-класс от ветерана КХЛ, заслуженного мастера спорта России Юрия Леонова. В завершение кульминацией праздника станет финальный матч сезона Молодежной хоккейной лиги между командами «Академия Михайлова» (Тульская область) и СКА-1946 (С-Петербург).

Далее легендарный трофей отправится в Липецк (5 марта), Курск (6 марта), Смоленск (7 марта), Калугу (8 марта), Кострому (10 марта) и Ярославль (11 марта). Все пришедшие на мероприятие смогут получить сертификаты на подписку видеосервиса Wink и в течение трех месяцев бесплатно смотреть сотни каналов, включая «КХЛ-ТВ», а также тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другой контент на любой вкус. Абонентам «Ростелекома» — участникам программы «Бонус» — цифровой провайдер предоставит возможность увидеть трофей первыми, подарит памятные сувениры и профессиональные фото с Кубком. Для получения приглашения необходимо обменять накопленные бонусы в личном кабинете.

Дмитрий Ким, вице-президент — директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«У хоккея — огромное число поклонников. И Кубок, как символ нашего мирового уровня в спорте, конечно, представляет собой важный атрибут, с которым хотят соприкоснуться очень многие болельщики. Благодаря партнерству “Ростелекома” и КХЛ он проедет по семи знаковым для развития хоккея регионам в Центральном федеральном округе. Пусть будет праздник для всех любителей, болельщиков этой игры! И добавлю: мы в нашем видеосервисе Wink уже отводим особое место этому увлекательному виду спорта. А в перспективе хотим, чтобы спортивные мастер-классы на нашей мультимедийной платформе сблизили всех нас с хоккеем, футболом, фигурным катанием — с идеологией здорового образа жизни».

Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ:

«Уже шестой год подряд партнёр КХЛ, компания «Ростелеком», вместе со стартом плей-офф проводит тур главного трофея Лиги по нашей стране. Болельщики получают уникальную возможность прикоснуться к самой истории — к Кубку, который поднимали над головой лучшие из лучших! Каждый раз география путешествия расширяется: в этом году Кубок посетит города Центральной России. Мы считаем это очень важной и нужной инициативой, выполняющей не только функцию популяризации хоккея. Благодаря «Ростелекому» болельщики со всех просторов нашей страны могут чувствовать себя одной большой хоккейной семьей. Впереди плей-офф, каждый матч — битва, за трофей поборются все. Смотрите матчи КХЛ и #живитехоккеем».

С 2015 года «Ростелеком» является телекоммуникационным партнером КХЛ. Партнерство с компанией позволило Лиге создать на хоккейных аренах современную инфраструктуру по доставке телевизионного сигнала телевещателям и пользователям системы «Видеогол». «Ростелеком» обеспечивает КХЛ современными сервисами в области телекоммуникационных услуг и информационной безопасности, в том числе предоставляет высокоскоростные каналы связи для организации прямых трансляций хоккейных матчей.