8 и 13 марта в Туле будет ограничено движение по улице Жаворонкова Фото: Алексей ФОКИН

Из-за проведения матчей на стадионе «Арсенал» в Туле 8 и 13 марта будет ограничено движение по ул. Жаворонкова на участке от ул. М.Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.

Ограничения на этих участках будут введены следующие:

- 08.03.2021 и 13.03.2021 с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

- 08.03.2021 и 13.03.2021 с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.