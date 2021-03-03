На 12 лет колонии особого режима осудили маньяка-насильника из Тулы Фото: Алексей ФОКИН

В суде было установлено, что в октябре 2020 года 50-летний безработный мужчина в Туле напал на четырех женщин. В отношении трех из них он совершал различные действия сексуального характера, а четвертую пытался изнасиловать.

К своим жертвам мужчина применял насилие и угрожал им убийством. Суд приговорил его к 12 годам колонии особого режима. Кроме того, в колонии он принудительно будет посещать врача-психиатра.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.