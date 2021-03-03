В Новомосковске неизвестные зарезали двух собак и раздавили щенков Фото: Алексей ФОКИН

Приведем пример редкой жестокости и живодерства из Новомосковска. О нем сообщила местная жительница, заботящаяся о бездомном собачьем семействе.

Кормящая собачья мама жила со своими щенками под теплотрассой. Местная жительница их подкармливала, прикрывала одеялами и создавала им таким образом «дом». Псы, по ее словам, были ласковые и дружелюбные.

Однако теплотрассу задумали отремонтировать. Конечно, собачий «дом» под теплотрассой пришлось разрушить. А на следующий день женщина обнаружила, что убиты и сами жильцы берлоги: кормящую собачью мать кто-то зарезал, а другую старую собаку застрелили. Мертвыми были найдены и щенки.

Кто совершил это зверство — неизвестно. Однако неравнодушная женщина сообщила «Комсомольской правде», что местные видели, как один из слесарей шел к собакам с багром от пожарного щита. Сейчас женщина находится в полиции — она подала заявление и привезла труп одной из собак на экспертизу.