Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель РФ» педагогу из Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами».

Елену Бочковую, учителя МОУ «Лицея» г. Новомосковска, наградили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации».Такое звание ей присвоил президент России Владимир Путин.

Заслуженного учителя с наградой поздравил и губернатор Тульской области.