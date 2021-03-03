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Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель РФ» педагогу из Тульской области

Им стала Елена Бочковая из Новомосковска
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель РФ» педагогу из Тульской области

Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель РФ» педагогу из Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами».

Елену Бочковую, учителя МОУ «Лицея» г. Новомосковска, наградили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации».Такое звание ей присвоил президент России Владимир Путин.

Заслуженного учителя с наградой поздравил и губернатор Тульской области.