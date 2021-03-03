Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель РФ» педагогу из Тульской области
Фото: Алексей ФОКИН
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами».
Елену Бочковую, учителя МОУ «Лицея» г. Новомосковска, наградили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации».Такое звание ей присвоил президент России Владимир Путин.
Заслуженного учителя с наградой поздравил и губернатор Тульской области.