На одном из тульских предприятий рабочего убило упавшим грузом Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 2 марта на территории одного из предприятий Тулы во время разгрузочных работ у грузовика-манипулятора оборвался трос. Груз упал прямо на рабочего. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

К настоящему моменту уже провели осмотр места происшествия и назначили все необходимые экспертизы. В ближайшее время допросят работников организации. Расследование уголовного дела продолжается.