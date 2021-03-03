5 марта в Туле открываются цветочные ярмарки Фото: Алексей ФОКИН

В преддверии Международного женского дня в Туле открываются цветочные базары. Порадовать прекрасный пол букетом в праздничные дни станет проще.

Ярмарки начинают работать 5 марта. Цветочные базары можно будет также встретить на улицах 6, 7 и 8 марта. Они будут располагаться на следующих улицах:

- улица Металлургов, на земельном участке, прилегающем к остановке трамвая «Поликлиника» (нечетная сторона домов), на пешеходной части тротуара;

- улица Кутузова, на земельном участке, прилегающем к остановке трамвая «ДК ТуКЗ» (нечетная сторона домов), на пешеходной части тротуара;

- улица Вильямса, на земельном участке, прилегающем к остановке автобуса «Областная больница» (четная сторона домов), на пешеходной части тротуара;

- улица Дм. Ульянова, д.1, на земельном участке, прилегающем к фасаду здания, от троллейбусной остановки «Красноармейский проспект» по пешеходной части тротуара;

- улица Первомайская, на земельном участке, прилегающем к остановке троллейбуса «Улица Первомайская» (четная сторона домов), на пешеходной части тротуара;

- улица Оборонная, на земельном участке, прилегающем к остановке трамвая «Улица Кауля», на пешеходной части тротуара вдоль ограждения сквера «Комсомольский»;

- проспект Ленина на земельном участке напротив ТК «Салют» на пешеходной части тротуара вдоль трамвайной линии;

- улица Луначарского, д.12, на земельном участке, прилегающем к фасаду здания, на расстоянии.