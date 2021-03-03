На жеребьевке 1/4 финала Кубка России болельщиков тульского «Арсенала» представит Роман Юнусов Фото: материалы пресс-служб

Жеребьевку проведут экс-главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев, бывший игрок канониров Егор Титов, а также генсек РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин. А болельщиков нашей команды будет представлять известный телевизионный комик Роман Юнусов, известный как участник дуэта «Сестры Зайцевы».

Напомним, что в очередной этап прошли «Арсенал», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», грозненский «Ахмат», «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Восьмым участником буде «Уфа» или «Урал».