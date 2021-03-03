У жительницы Тульской области судимая безработная знакомая умыкнула телефон Фото: Алексей ФОКИН

Показательная история о том, что не стоит доверять кому попало, произошла в Тульской области. 44-летняя женщина всего несколько недель была знакома с одной гражданкой, но уже стала общаться с ней настолько доверительно и тесно, что начала доверять ей личные вещи.

Воспользовавшись такой доверчивостью, гражданка, якобы с целью просмотра социальных сетей, взяла у женщины телефон. С ним она отошла подальше от места жительства хозяйки гаджета под предлогом того, что не ловила сеть.

В итоге сеть улучшилась настолько, что гражданка и вовсе передумала возвращать женщине телефон. О пропаже хозяйка сообщила полиции. Выяснилось, что 24-летняя ранее судимая и безработная знакомая женщины ее телефон решила продать.