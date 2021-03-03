В Туле расчищают русла малых рек в преддверии паводка Фото: Игорь КОПЫТОВ

Нынешней весной ожидается сильный паводок. Глубина промерзания почвы на данный момент составляет 39 см, количество воды в снеге по последним данным превышает норму на 66%. В район потенциального подтопления могут попасть 250 домов на 9 участках в Центральном, Пролетарском и Привокзальном округах города. В зоне риска окажется около 650 человек.

Кроме того, половодье может затопить и несколько мостов в некоторых населенных пунктах Большой Тулы - Федоровке, Берниках и Нижних Присадах. Подъем воды в реке Упе зависит от сбросов Щекинского водохранилища, в реке Воронка от Косогорского металлургического завода.

Сейчас по каждому опасному участку уже подготовлен конкретный план действий. А бригады спасателей уже приступили к расчистке рек и прибрежной полосы. Так, на русле реки Воронки освободили от мусора, деревьев и веток участок длиной 2,5 километра. В ближайших планах еще 1,5 километра, а потом специалисты займутся Тулицей. Чистят и ливневую канализацию, особенно в низинных точках города.

В целом же по региону могут быть подтоплены до 14 низководных мостов в восьми муниципальных образованиях, из-за чего есть риск нарушения прямого транспортного сообщения с 55 населенными пунктами, в которых проживают больше двух тысяч человек.