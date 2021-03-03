Коронавирус в Тульской области, последние новости на 3 марта 2021: количество заболевших и выздоровевших почти сравнялось Фото: Алексей ФОКИН

Последние статистический данные по коронавирусу в Тульской области приводят следующие цифры: новых случаев выявлено за минувшие сутки 114 при общем числе заболевших с начала пандемии 33 387 человек.

Число выздоровевших находится сегодня практически на одном уровне с числом заболевших. За сутки на поправку пошли 115 человек. Всего с начала пандемии в Тульской области окончательно победили вирус 30 924 жителей региона. Они все получили отрицательный результат тестирования.

Ежедневно обновляется и печальная статистика: по ситуации на 3 марта, за сутки 9 человек погибли от коронавируса. Всего же в области с начала пандемии умерло 1 287 человека. Это люди, у кого болезнь дала осложнения, и те, кто находился в группе особенного риска.