В Тульской области вакцинировались почти 50 тысяч человек Фото: Алексей ФОКИН

На оперативном совещании в региональном правительстве стало известно, что вакцинацию в Тульской области прошли около 50 тысяч человек. Это всего 7% от числа тех, кто подлежит вакцинации. Стоит отметить, что в регион поступило более 70 тысяч вакцин.

Наряду с этим, сейчас в Тульской области есть необходимость в том, чтобы вакцинацию прошли 60% населения, или более 700 тысяч человек.

Наибольшая активность по вакцинации замечена в Туле, в Белевском, Ефремовском и Суворовском районах.