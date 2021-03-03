В Туле уйдет с молотка имущество должников: квартиры, автобус и металловоз

В Туле уйдет с молотка имущество должников: кварты, автобус и металловоз Фото: Алексей ФОКИН

Судебные приставы Тульской области передали арестованное имущество должников на реализацию в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. С молотка оно может уйти на торгах 18 марта в 10:00. Они состоятся на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг».

На аукционе представят земельные участки, автомобили, автобус, доля в праве на жилое помещение, грузовой тягач седельный, металловоз и грузовые фургоны. Общая сумма имущества превышает 20 миллионов рублей.

Еще одни торги состоятся 23 марта в 10:00. Будут продаваться квартиры, земельный участок, нежилое помещение и другое имущество на сумму порядка 27 млн рублей.