В Тульской области медики спасли от удушья трёхлетнюю девочку, проглотившую искусственный виноград Фото: Алексей ФОКИН

На днях медики скорой помощи спасли трехлетнюю девочку из Болохово Тульской области, у которой в горле застрял искусственный виноград.

Девочка проглотила декоративные виноградины и начала задыхаться. Скорая приехала на вызов через семь минут, чтобы оказать ребенку помощь.

Фельдшеры Галина Скорик и Екатерина Усманова использовали прием Геймлиха, чтобы освободить дыхательные пути девочки от посторонних предметов. Этот способ помог спасти маленькую пациентку.

После этого ребенка доставили в больницу, там ее осмотрел педиатр. Госпитализация не потребовалась, все закончилось хорошо.