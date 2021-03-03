В Тульской области ответственных лиц будут наказывать за медленное реагирование на коммунальные аварии

Губернатор Тульской области распорядился наказать глав некоторых районов за несвоевременное реагирование на коммунальные происшествия.

Так, при ликвидации аварий в Алексине, Веневе и Узловой пришлось отключать водоснабжение у большого числа потребителей из-за отсутствия запорной арматуры. В Алексине же подготовка к выполнению работ заняла более трех часов. Такая долгая «раскачка» недопустима, поэтому главу администрации Павла Федорова теперь привлекут к дисциплинарной ответственности за несвоевременное реагирование на аварию.

За аналогичную ситуацию выговор сделают и главе администрации города Болохово Киреевского района.

Глава Тульской области отметил, что жители «не должны страдать из-за неповоротливости администрации и ресурсников».